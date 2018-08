TM Tønders salg af sæsonkort er i gang

- Vi åbnede for salget af sæsonkort tirsdag, og det ser ud til at holde niveau. Det er klart, at priserne er faldet lidt med nedrykningen, men interessen er pæn, og der kom cirka de samme, som der plejer at være til forsalgets begyndelse, forklarer han.

TØNDER: Nedtællingen til sæsonpremieren for TM Tønder er for alvor i gang, og nu er de første sæsonkortholdere også på plads. Tirsdag åbnede salget, og det er en godt tilfreds Kim Wittenkamp, der kan konkludere, at salget af sæsonkort holder nogenlunde samme niveau som i sidste sæson - på trods af nedrykningen til 1. division.

Fysisk fremmøde

Billetsalget åbnede med en nyskabelse, for i stedet for at åbne salgets første dag på nettet, så skete det i stedet med åben hal. På den måde fik de håndboldglade chancen for at finde det bedste sæde i hallen:

- Vi har prøvet noget nyt denne gang, for sidst skulle man bestille på mail. Det betød, at man gjorde det lidt i blinde, for som køber var det svært at vurdere udsynet fra pladsen. Derfor gjorde vi det i hallen - og der kom cirka lige så mange, som der købte online sidst, forklarer han.

Det fortsatte salg af sæsonkort sker på nettet, hvilket der kan læses mere om på www.tmth.dk.

Der er stadig sæsonkort at få, fortæller Kim Wittenkamp:

- Vi har ikke oplevet at få helt udsolgt af sæsonkort endnu i klubbens historie, og der er bestemt pladser at købe endnu. Vi er godt tilfredse med salget indtil videre, og vi glæder os meget til at få gang i sæsonen.