TM Tønders boblere må undvære deres topscorer i de afgørende kampe

- Det er selvfølgelig træls for holdet, men endnu mere træls for Casper. Han har spillet en helt igennem fantastisk sæson, der blev honoreret med en kontrakt til den kommende sæson i TM Tønder. Og nu kan han ikke være med, hvor vi skal spille om flødeskummet, siger TMT-træner Brian Smidemann.

Søndag eftermiddag spillede TM Tønders andethold deres sidste turneringskamp i 3. division. Kampen på udebane mod Nyborg havde kun statistisk betydning. Tønder var allerede sikre på andenpladsen, og dermed adgangen til to oprykningsdueller mod Odder. Og så skete det, der ikke måtte ske: TMT's topscorer Casper Rahr Madsen blev tacklet og faldt uheldigt ned på sin ene albue. Den er nu lagt i gips, og sæsonen er forbi for topscoreren.

- I august sidste lavede vi en målsætning om at ende i top fire. Det har vi så rigeligt indfriet. Så uanset udfaldet af kampene mod Odder, kan vi se tilbage på en fantastisk sæson. Spillerne har virkelig løftet sig. Og så er det da også et plus for os, at ingen forventer at vi rykker op, lyder det fra træneren.

Mens TM Tønders førstehold har sagt farvel og tak til ligaen og denne sæson, ser klubbens andethold frem mod to "alt eller intet"-opgør mod Odder. Første kamp spilles lørdag kl. 17.45, og returopgøret er programsat til søndag den 22. april klokken 16.15 i Tønderhal 2. Oprykningsbilletten til 2. division afgøres efter Europacup-regler og dermed reglen om flest udebanemål, hvis det er uafgjort efter to kampe.

Stor rutine

Hans kendskab til den kommende modstander er indtil videre beskeden.

- De første meldinger jeg har fået er, at Odder er et gennemrutineret mandskab, der har en meget stærk hjemmebane, hvor de er svære at ryste, mens de ikke er helt så skræmmende på udebane. Så det gælder om at få et fornuftigt resultat med hjem på lørdag, siger Brian Smidemann.

Og selv om ingen på forhånd har kunnet regne med, at hans helt unge mandskab ville blande sig i topstriden, så fornemmer han en stor lyst blandt spillerne til at levere den store overraskelse.

- Et gammelt mundheld siger, at mere vil have mere. Nu har vi muligheden, og den vil vi forfølge maksimalt, lover træneren.