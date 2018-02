TM Tønder vinder tæt topopgør

- Drengene fulgte det taktiske oplæg til et 12-tal. Det var sublimt. Vi formåede, i første halvleg, at få dem til at spille på vores præmisser, og vi havde dem (red. Kolding Boldklub),hvor vi ville have dem, siger Brian Smiedemann.

Aldrig bagud

I anden halvleg forsøgte Tønder at fortsætte de samme takter. Dog justerede topholdet fra Kolding Håndboldklub angrebsspiletl, hvor de gik hen og spillede med overtalsangreb. Syv mod seks var ikke TM Tønders livsret. Faktisk fandt gæsterne aldrig en løsning.

- Efter deres taktiske justering bliver kampen tættere. Otte minutter henne i anden halvleg er Kolding tilbage i kampen, men vi kommer på intet tidspunkt bagud. Igen i anden halvleg viser Jesper Boldt stor klasse, og han var kampafgørende for os i dag, beretter en glad Brian Smidemann.

Kampen endte 26-25 til TM Tønder, som dermed formindsker hullet op til Kolding Håndboldklub til tre point. Det er, ifølge Brian Smidemann, en sejr som luner godt.

- Det føles utrolig rart, at vi kan holde afstanden til tredjepladsen samtidig med, at vi sætter Kolding under pres. Det er vigtigt for os, at vi holder dem i ilden. Holdet skal have en kæmpe ros for at følge det taktiske oplæg til punkt og prikke. Dommerne lader drengene gå til den, og jeg synes, det var en super fed kamp. Jeg mener, at det var en god propaganda for 3. division, lyder det fra en superglad Tønder-træner.

Hans hold fik med sejren styrket positionen som nummer to i 3. division, dog stadig tre point efter Kolding. Andenpladsen giver adgang til oprykningspillet til 2. division.