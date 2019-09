TM Tønder tog sæsonens første point

TM Tønder sejrede søndag aften med 26-16 på udebane over HEI, Skæring. Sejren var aldrig for alvor i fare.

Således fik Jimmi Elmgaard direkte rødt kort efter bare fem et halvt minut for et slag i ansigtet på en modstander. Det i en kamp, hvor holdet i forvejen måtte undvære Andreas Damgaard, der havde haft symptomer på hjernerystelse.

Arbejder hårdt

Med sejren er holdet nu noteret for to point. Torben Sørensen erkender, at i sport er sejre er vigtige for, at man bliver ved med at tro på konceptet, men:

- Vi arbejder sindsygt hårdt til træning hver gang, så jeg var ikke i tvivl om, at det nok skulle komme, sagde han søndag.

Han peger på, at holdet er nyt, og at der er masser af kvalitet.

Søndag blev Alexander Hansen holdets topscorer med fem mål, mens Felix Kasch og Lasse Nikolajsen fulgte efter med hver fire mål.

Næste kamp er et opgør på hjemmebane mod Roskilde Håndbold. Den kamp spilles på søndag klokken 14.