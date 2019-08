TM Tønder tester formen mod tidligere Champions League-vindere

Kampen mod det fortsat stærke tyske mandskab er en, som træner Torben Sørensen og resten af TM Tønder ser frem mod i spænding. Det er nemlig en oplagt mulighed for at få set spillerne an, inden TM Tønder om lige knap en måned tager hul på en ny sæson. Det sker på udebane mod TMS Ringsted.

LØGUMKLOSTER: Der er sket en del i HSV Hamburg siden den dag i 2013, hvor det nordtyske hold kunne løfte Champions League pokalen efter et sandt finaledrama mod Barcelona. Økonomiske problemer bragte klubben i knæ, og i dag er HSV at finde i 2. Bundesliga.

Vildskab og fysik

Men først for står HSV Hamburg i Løgumkloster. Et hold, som hverken Torben Sørensen eller TM Tønder har noget stort forudgående kendskab til - men det ser Sørensen som en god indgangsvinkel:

- Jeg vil tro der er mere i historiebøgerne end i det hold, vi møder fredag aften. Jeg kender intet til HSV Hamburg som de er nu, men udover det, så er det i hvert fald en kamp, hvor vi skal møde en modstander, der kommer med en ny vildskab og fysik, som vi ikke er vant til. Det sætter pres på holdet på nye måder, og det regner jeg med, at vi kan få noget ud af, lyder det fra Torben Sørensen.

For TM Tønder er der samtidigt tale om den første prøve for den nye trup. I løbet af sommeren er der sket flere udskiftninger på holdet, og opgaven er nu at få holdet spillet sammen:

- Vi skal ud at prøve nogle ting af i den kommende tid. Vi startede op i sidste uge, så kampen mod HSV er vores første. Vi glæder os, for det er altid godt at komme i gang med en kamp igen. Jeg forventer i hvert fald, at vi går ud og præsterer godt i kampen og er nysgerrige på, hvor vi kan optimere. Alle skal hele tiden lægge et nyt lag på - og kan vi vinde den, så er det rigtig godt.

HSV-kampen i Klosterhallerne bliver dermed den første træningskamp af i alt fire, inden sæsonen åbnes på udebane i Ringsted. Inden da venter tre andre træningskampe mod SønderjyskE, Ribe-Esbjerg og HØJ.