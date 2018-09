TM Tønder tager turen til Randers

Lørdag klokken 15 møder TM Tønder på udebane Randers HH, der indtil videre står noteret for en enkelt sejr. TM Tønder er favoritter ifølge træner Torben Sørensen.

Tønder/Randers: Lørdag skal TM Tønder Håndbold forsøge at fortsætte sejrsstimen, der indtil videre tæller tre sejre. På udebane møder holdet Randers HH, der har indledt sæsonen med en enkelt sejr og to nederlag.

TM Tønder-træner Torben Sørensen kunne efter fredagens træning konstatere, at han har alle mand klar til kamp.

- Der er selvfølgelig nogle, vi lige skal passe på, men alle kan spille, fortalte han.

Torben Sørensen mener, at Randers HH har noget at byde ind med.

- Ikke nogen tvivl om, at vi er favoritter deroppe, og den tager vi også gerne på os, men det er et hold, som bider godt fra sig, fortalte han.

Han pegede på, at lørdagens modstander har bevist sit værd ved at have spillere, der scorer mange mål. Holdet skyder meget ifølge Torben Sørensen.

- Jeg tænker, at det er det hold, der får mest styr på forsvaret, der får overtaget, fortalte Torben Sørensen.

- Vi er ikke så langt fremme angrebsmæssigt endnu, som jeg gerne ville være, så det er forsvaret, at vi skal stå godt i, sagde han efter fredagstræningen.

Kampen spilles klokken 15 i Arena Randers 1.