Søndagens modstander er oprykkerne fra HC Midtjylland, men selvom det på papiret skulle være en lettere modstander, så har holdet fra Midtjylland hentet flere nye forstærkninger til holdet hen over sommeren. Derudover kommer oprykkerne til Tønder med masser af selvtillid i håndboldtasken, efter at holdet i deres sæsondebut vandt en tæt kamp mod HC Odense.

Fortrøstningsfuld træner

Cheftræner Torben Sørensen melder holdet klar til kamp på søndag. Han er optimist, selvom sæsonens første resultater ikke har været opmuntrende.

- Vi har ikke fokuseret så meget på resultaterne. Det, der er vigtigt, er, at vi præsterer både som enkeltpersoner og som hold. Og de sidste par uger har vi rykket os rigtig meget og trænet godt, konstaterer Torben Sørensen.

Han indrømmer dog, at det ikke bliver en let opgave at hive en sejr hjem mod HC Midtjylland.

- De er et oprykkerhold, der har været vant til at vinde, og de har taget gejsten med fra sidste sæson. Og det er jo fedt, at man kan se, at de føler sig lidt uovervindelige. Sådan er det i sport, når det går godt. Men vi har udset os nogle punkter både i deres forsvar og i deres angreb, hvor vi vil slå til, så vi er fortrøstningsfulde, lyder der videre fra Torben Sørensen.

Han og holdet stiller i stærkeste opstilling i søndagens kamp, og Torben Sørensen fortæller, at målsætningen er, at TM Tønder igen skal kæmpe med i toppen af 1. division.

- Vores målsætning er, at vi skal spille med i top tre. Når holdet bliver rigtig spillet sammen, og får aftalerne på plads, så bliver vi stærkere forsvarsmæssigt, end vi var sidste sæson, siger Torben Sørensen.