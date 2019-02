TM Tønder tabte hovedet før målstregen

TM Tønder var før dagens kamp kun en sejr fra at kunne beholde rækkens førsteplads, og være et skridt tættere på automatisk oprykning til ligaen, men chancerne - dem tog Fredericia HK, og de vandt.

To mandskaber, der kun havde øje for sejr - rammerne kunne ikke blive bedre.

De bedste vandt

Anden halvleg kunne TM Tønder kun udvikle sig til det bedre, efter at have tabt første halvleg 10-16.

Kampen fortsatte, men TM Tønder nærmede sig kun langsomt det høje FHK-niveau. Men som man kender Tønder-drengene, lægger de sig ikke ned uden kamp. Mandskabet fortsatte med at presse på, angreb efter angreb kæmpede de, viste periodevis flot spil, alt imens kampen løb mod slutfløjtet.

Som en rigtig topkamp blev det hele afgjort i de sidste minutter. Med et TM Tønder mandskab med blod på tanden, og en stilling på 24-26, et straffekast til Tønder med et minut igen. Det skulle blive nervepirrende til sidste sekund. Men med 20 sekunder igen, formåede Fredericia mandskabet at spille sig igennem og fik sat et punktum på opgøret - 25-27 til gæsterne.

Efter kampen erkendte cheftræner Torben Sørensen nederlaget.

- Det bedste hold vandt i dag. Vi havde en lille chance til sidst, men selv om vi blev ved med at kæmpe, tog de den til sidst, konstaterede han.

Med de 2 point og en sejr på 2 mål til Fredericia, kan de nu sætte sig lunt i førersædet. For nuværende.