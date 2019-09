TMTs Benjamin Holm forsøgte det bedste han kunne. Han lykkedes med to scoringer - men lige fedt hjalp det, og gæsterne fra Roskilde fik den første sejr i denne sæson. Foto: Jacob Schultz

I starten af 2. halvleg så det ud til, at heldet skulle tilsmile TMT-mandskabet i søndagens opgør hjemme mod bundproppen fra Roskilde. Men gæsterne ville det anderledes.

TØNDER: Søndagens kamp i herrehåndbold mellem TM Tønder og Roskilde bliver ikke en kamp, der vil blive husket for noget godt. Kampen var rodet, usammenhængende og præget af masser af spildte chancer på begge hold. Gæsterne kunne imidlertid til sidste trække sig med en sejr på 28-29 (15-14) - hvilket var de første to point i denne sæson til bundproppen fra Roskilde. Efter nederlaget var TMT-træner Torben Sørensen naturligvis træt af det. - Vi var der ikke 100 procent i dag. Vi troede nok, at det skulle gå - men stor cadeau til Roskilde, lød det fra Torben Sørensen, som i samme åndedrag erkendte, at TMT-mandskabet havde masser af chancer for at lukke og slukke kampen. - Vi havde mulighed for at lukke for sækken, men det fik vi ikke gjort, erkendte han.

Kampen i tal Håndbold, 1. division, herrer: TM Tønder Håndbold - Roskilde Håndbold Herre 28-29 (15-14).Stillinger undervejs: 7. min: 4-4, 16. min: 8-8, 25. min: 10-11, 40 min: 20-19, 50. min: 23-23.



Målscorer for TMT: Casper Madsen 6, Alexander Hansen og Jimmi Elmgaard 5, Felix Kasch 3, Jeppe Jonasson, Benjamin Holm og Jesper Redlefsen 2,Thomas Clausen, Lasse Nikolajsen og Jacob Lyck 1.

TMT tabte søndag en rodet affære hjemme mod Roskilde med et mål. De to hold fulgtes ad hele kampen igennem, men gæsterne fik for første gang i denne sæson point i en kamp. Foto: Jacob Schultz

Uskøn og rodet Kampen var hele vejen igennem en uskøn og rodet affære, og der var masser af brændte chancer på begge sider. Imidlertid så det i første halvlegs allersidste sekund ud til, at heldet ville tippe over på Tønders banehalvdel, da Alexander Hansen scorede til stillingen 15-14. Og de gode takter fortsatte såmænd efter pausen, da Casper Madsen nok en gang scorede - denne gang på straffe - til stillingen 16-14. Casper Madsen stod i øvrigt for seks af Tønders mål og blev dermed holdets topscorer. Men det var som om, hjemmeholdet ikke kunne trække fra gæsterne, der igen og igen formåede at score - også på halve chancer. Og fra en føring på 16-14 i det 31. minut vendte heldet til det 40. minut ved stillingen 20-19, hvor Torben Sørensen tog en timeout. Men lige fedt hjalp det, og gæsterne blev ved med at følge med Tønder.

Felix Kasch scorede tre gange i den lige kamp, som desværre betød et nederlag til hjemmeholdet i Tønderhal 2. Foto: Jacob Schultz

Tophold venter I det 59. minut stod der 27-27, men så formåede gæsterne at score to gange, og selv om Benjamin Holm i allersidste sekund med sin anden scoring fik smidt bolden over målstregen i Roskildemålet, var det lige fedt. Jesper Redlefsen scorede to mål - begge i 2. halvleg. Han var efter kampen godt klar over, at hjemmeholdets indstilling ikke havde været god nok. - Vi spillede ikke som et hold i dag. Desuden lader vi os stresse af Roskilde - jeg tror, at det er fordi, vi havde forventet at vinde kampen i dag. Vi var simpelthen ikke skarpe nok, erkendte Jesper Redlefsen og tilføjede, at der nu skal trænes seriøst før næste uges udekamp mod topholdet HØJ fra Ølstykke. - Nu skal vi hjem og træne. Kampen mod Ølstykke spilles lørdag klokken 15.

