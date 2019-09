TM Tønder styrker samarbejdet med lokale klubber

Tønder: TM Tønder Håndbold, der gerne vil tilbage i håndboldligaen, styrker nu samarbejdet med syv omegnsklubber.

Klubberne er SC Saxborg Bylderup, Bredebro Idrætsforening, Møgeltønder UIF, Tønder SF, Skærbæk Håndboldklub, Tinglev IF og Bylderup Burkal Idrætsforening.

- Vi er en kommune og et område med en stærk håndboldtradition og -interesse, så derfor har det været naturligt, at indbyde omegnsklubberne til et mere formelt samarbejde, så vi i højere grad kan samarbejde med hinanden. Det har syv klubber heldigvis takket ja til, og vi forventer, at det bliver et stærkt koncept for alle parter. Kort sagt kan man sige, at aftalen går ud på at hjælpe hinanden omkring håndbolden, udtaler TM Tønder-direktør Kim Wittenkamp i en pressemeddelelse.

Den nye samarbejde rummer en række aktiviteter - blandt andet sparring til de trænere, der træner børne- og ungdomshold i de syv klubber.

- Vi tilbyder vores samarbejdsklubber unikke håndboldoplevelser og andre relevante indsatser, der kan være til gavn for klubben og spillerne. Der kommer blandt andet 1.holds-spillere fra TMT ud for at lave træningspas i løbet af sæsonen. Der bliver lavet arrangementer for samarbejdsklubberne, ligesom vi tilbyder en trænerkonsulent til klubberne, oplyser Kim Wittenkamp.