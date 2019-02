TM Tønder skal tilbage på sporet

Søndagens udekamp mod Odder Håndbold skal bringe TM Tønder tilbage på sejrssporet efter sidste weekends nederlag i topkampen mod Fredericia HK. Det bliver samtidig første kamp uden cheftræner Torben Sørensen på bænken, efter at han mandag blev opereret for en svulst i hjernen.

Tønder: TM Tønders håndboldherrer i 1. division spiller søndag kl. 15.30 på udebane mod rækkens nummer 6 Odder Håndbold.

Kampen skal bruges til at få renset ud i systemerne og komme tilbage på sporet efter sidste weekends nederlag til ærkerivalerne fra Fredericia HK, der betyder, at TM Tønder nu halter to point bagefter i kampen om den førsteplads, der giver direkte afgang til at spille ligahåndbold fra næste sæson.

Den fungerende cheftræner, Hans Martin Asmussen, er yderst fortrøstningsfuld forud for kampen.

- Den vinder vi. Vi er godt forberedt, og Odder er et meget svingende hold, der i øjeblikket har svært ved at præstere, konstaterer Hans Martin Asmussen.