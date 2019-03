TM Tønder skal sikre de sidste point

TM Tønder har stadig en tynd mulighed for at tage den samlede 1. plads i gruppespillet i 1. division. Gruppespillets næstsidste kamp står søndag på udebane i Odense mod HC Odense.

TØNDER/ODENSE: Det er et fortsat skadesplaget TM Tønder, der søndag drager til Odense for at spille grundspillets næstsidste kamp. Men træner Torben Sørensen går - skader til trods - efter sejren. Derfor holder han også kortene tæt ind til kroppen til det allersidste - for han tager beslutningen i sidste øjeblik:

- Vi mangler folk, men jeg afgør det først rigtigt til træningen lørdag. Ét er helt sikkert, og det er, at vi ikke stiller op med nogen, der er småskadede.

Målet er dog helt klart - det er at sikre maksimumpoint både i søndagens kamp mod HC Odense samt i gruppespillets sidste kamp, hvor Frederikshavn FI kommer til Tønder.

- Jeg forventer en kamp i Odense, hvor begge mandskaber vil gøre alt for at vinde. Vi har stadig noget at spille for i toppen, og for HC Odense vil en sejr give dem en livline.