TM Tønder skal bygge videre på pointhøsten

TØNDER: En enkelt sejr i tre kampe er udgangspunktet, når TM Tønder søndag hjemme i Tønderhal 2 får besøg af 1. divisions agterlanterne, Roskilde Håndbold Herrer. En kamp, som TM Tønder helst skal have fuldt udbytte af, hvis ambitionerne om at være med i topstriden i 1. division skal gå i opfyldelse.

Mens Roskilde stadig har sæsonens første point til gode, så kommer TM Tønder med en frisk sejr i bagagen fra sidste weekend. Den sejr skal der bygges videre på, slår cheftræner Torben Sørensen fast:

- Det bliver en kamp meget lig den mod HEI. Vi er et bedre hold, og det skal vi ud at bevise. Jeg føler, at vi er bedre på plads. Sidste gang lukkede vi 16 mål ind på en hel kamp, og det mindes jeg ikke, at vi klarede sidste sæson, så det er et godt tegn, siger han og tilføjer:

- Samtidigt er det slet ikke uvæsentligt at komme ind med en sejr i ryggen. Men der findes ikke lette point her - der skal arbejdes for hvert eneste af dem.

Udviklingen tilskriver han i høj grad holdet:

- Man får jo aldrig alt helt på plads, men vi er nået langt. Det er bestemt en cadeau til drengene, at det hårde arbejde har givet pote. Vi er der, hvor holdet virkelig tager form, og det er der, vi skal være hele vejen.