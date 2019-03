TM Tønder sikrede sejren i sidste sekund

Efter en intens fight lykkedes det TM Tønder at komme foran med to i den indledende fase, men en udvisning til Rolf Ravn efter knap ti minutter bragte atter balance i regnskabet.

Med en hektisk og lige så rodet start kom kampen i gang, men der gik faktisk over tre minutter inden TM Tønder fik slået hul på målscoringen, men Stoholm fulgte godt med, og straffede undervejs et hav af fejl fra TM Tønder.

TØNDER: - Vi plejer at holde, hvad vi lover, sagde Hans Martin Asmussen med et skævt smil efter TM Tønder på absolut yderste mandat sikrede sig fuldt udbytte i hjemmekampen mod Stoholm. Og det kunne der være noget om, for som Asmussen sagde til JydskeVestkystens optakt til søndagens kamp, så ville det blive en rodet affære - og det blev det.

Sidste øjeblik

Billedet af en rodet kamp med mange fejl fortsatte efter pausen. TM Tønder var lige ved at få sat den spinkle føring over styr. Det blev 18-18, så slog TM Tønder et lille hul på baggrund af en udvisning til Stoholm.

Men mønstret gentog sig - igen blev TM Tønder straffet for brændte chancer og tekniske fejl, hvilket førte de to hold frem til stillingen 23-23 med godt et minut tilbage. Så brød Hans Martin Asmussen igennem og gjorde det til 24-23, mens Stoholm efter en timeout og siden et tilkendt straffekast i kampens sidste sekunder fik en sidste mulighed for at sikre det ene point.

TM Tønder har imidlertid Christian Trans at takke for de to point, for han pillede Stoholm-spilleren Per Bang Rybergs skudforsøg ned, og jublen brød løs i Tønderhal 2.

- Det var vores egen skyld, at kampen blev så rodet. I 40 minutter kommer Stoholm med det, vi havde forventet og kunne håndtere - men vi brændte bare sindssygt mange chancer, forklarer Hans Martin Asmussen. Han tilføjer:

- Vi havde ingenting at bruge et point til i topkampen, så der skulle to til. Det var derfor ultra vigtigt, at Christian tog det straffekast til sidst.