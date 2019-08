TM Tønder ser frem til sæsonpremiere

TØNDER/RINGSTED: Så er det ved at være alvor for TM Tønder. Lørdag er det tid til at blænde op for en helt ny sæson i 1. division, efter oprykningen glippede på yderste mandat sidste sæson.

Nu er chancen der for at starte på en frisk, og det er for så vidt hvad TM Tønder har gjort. Store dele af holdet er nyt - og derfor er lørdagens kamp den første egentlige test af TM Tønders styrke i 1. division. Sæsonen åbnede for TM Tønder med et ordentligt nederlag til ligaholdet Århus Håndbold i pokalturneringen, Santander Cup, forleden, men det nederlag er vasket af, og TM Tønder er klar til at satse på divisionen, forklarer cheftræner Torben Sørensen:

- Santander Cup blev en kort fornøjelse her efter sommerferien, men vi vidste jo godt, at vi var oppe mod et stærkt hold i form af Århus Håndbold. Det er et klart top 8-hold i Danmark, så ja - vi tabte, men det var også en kamp, vi lærte meget af. Det er en god mulighed at prøve sig af mod en så god modstander, for når der er noget, der ikke fungerer ordentligt, så bliver det ekstremt tydeligt. Så det er bestemt ikke fordi vi ikke gik ind for at vinde kampen - men vi lærte i hvert fald meget.