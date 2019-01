TM Tønder sejrer efter rodet indledning

SKÆRING/TØNDER: TM Tønder er igen i spidsen af herrernes 1. Division i håndbold, efter det lørdag blev til sejr mod HEI Skæring. Her vandt TM Tønder 26-31 efter en kamp, hvor TM Tønder i enkelte perioder var udfordrede af østjyderne. Men i sidste ende lykkedes det at sikre resultatet, forklarer TM Tønder-træner Torben Sørensen:

- Vi fik ikke helt lavet det afgørende hug, og jeg må give HEI Skæring, at de er et fint spillende hold. Vi haltede lidt i starten, men havde egentligt en god plan. Vi tog bare lidt for meget risiko i vores angrebsspil og brændte derfor en del chancer i begyndelsen af kampen, forklarer han.

Samtidigt diskede østjyderne op med et stærkt spillende forsvar:

- De spiller godt forsvarsmæssigt. De dækker godt op, og kunne spille med mange omstillinger, hvilket tog lidt tid for os at få løst.

TM Tønder nåede at komme bagud med tre mål i kampens begyndelse, inden Felix Kasch efter fem minutter fik TM Tønder bragt på tavlen i en ret tæt første halvleg. Halvlegen endte 14-18 til TM Tønder.