TM Tønder satte point til på Sydhavsøerne

Udvisninger gjorde forskellen

Kampens fortsættelse gik på mange måder som 1. halvleg. Team Sydhavsøerne havde hele vejen en spinkel føring, mens TM Tønder blev tvunget til at satse i begge ender af banen. Dommernes linje kastede en del udvisninger af sig til TM Tønder, som fik otte udvisninger i løbet af kampen. Og at de seks faldt i anden halvleg hjalp ikke videre på mulighederne i Maribo, forklarer Torben Sørensen:

- Grundlæggende gik det godt, men vi mistede virkelig meget på vores otte tominutters udvisninger, og fandt aldrig rigtig nogen linje i de kendelser. Men de blev ved med at kæmpe for sagen, og det tager vi med os videre. Men det var en svær kamp for os. Jeg synes, vi havde chancen for at vinde, men det er hårdt med vores skades- og sygdomssituation, når vi står uden spillere som Felix Kasch, Rolf Ravn og Christian Trans, forklarer han.

Sørensen hæfter sig også ved, at gejsten trods de svære arbejdsbetingelser var på plads hele tiden:

- De tog godt over. Jeg vil gerne fremhæve Ulrik Nøddesbo Eggert, som gjorde et super stykke arbejde på højre back, ligesom vi fik godt gang i Mathias Hejsel - men vi fik bare slet ikke nok ud af det på den lange bane i kampen. Så skal jeg opsummere kampen, så synes jeg vi kom over med en rigtig god indstilling, men jeg er træt af den linje, som dommerne lagde for dagen, afrunder han.

TM Tønder er fortsat nummer to i 1. division, tre point efter Fredericia HK.