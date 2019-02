TM Tønder sætter point til i udekamp

TM Tønder fik kun ét point med hjem fra søndagens udekamp mod Odder Håndbold. En smal trup gør det svært at holde tempoet gennem en hel kamp.

Tønder: TM Tønders håndboldherrer spillede søndag eftermiddag udekamp mod Odder Håndbold, der inden dagens kamp lå på en sjetteplads i rækken, og på papiret var en overkommelig opgave for holdet fra Tønder.

Det skulle dog vise sig at blive alt andet end en let kamp.

Det gik ellers planmæssigt fra første fløjt. De to hold fulgtes pænt ad, indtil sidste halvdel af første halvleg, hvor det lykkedes TM Tønder at slå et komfortabelt hul til hjemmeholdet, og TM Tønder kunne gå til pause med en føring på fire mål 11-15.

I anden halvleg gik det dog ned ad bakke, og allerede et kvarter inde i anden halvleg, lykkedes det for Odder Håndbold at hente de fire mål, som Tønder var foran og udligne til stillingen 19-19.

Det lykkedes TM Tønder at komme foran igen, og resten af halvlegen var TM Tønder i front med ét eller to mål. Indtil sidste minut, hvor det lykkes Odder Håndbold at udligne, og dermed hive ét point fra TM Tønder.