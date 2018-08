TM Tønder prøver kræfter med hollandsk mesterhold

SKÆRBÆK: Nedtællingen til sæsonpremieren i håndboldens 1. division er i fuld gang. Som led i forberedelserne møder TM Tønder på tirsdag de hollandske mestre fra Alsmeer. Kampen spilles i Skærbækcentret med start klokken 19.

Dermed bliver det anden gang, at TM Tønder-træner Torben Sørensen og hans stab inden for få dage placerer en træningskamp i Skærbæk.

Sidste torsdag spillede Tønder samme sted mod HC Odense, der ligeledes spiller i 1. division. Her vandt Tønder med 23-17. Direktør for TM Tønder, Kim Wittenkamp, fortæller, at holdet er i fuld gang med at forberede sig på den nye sæson, og at kampen i Skærbæk er et led i forberedelserne. - Vi har ikke så meget kendskab til holdet, men vi bruger denne og de øvrige træningskampe vi spiller, som optakt til at blive klar til den kommende sæson, og få spillet holdet godt sammen. Siden nedrykningen i foråret fra håndboldligaen er der sket store udskiftninger på Tønders hold. Hele otte nye spillere er kommet til, heraf to fra klubbens egen ungdomsrække.