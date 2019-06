TM Tønder præsenterede mål og trup

Tønder: I den netop overståede sæson spillede TM Tønder sig utrolig tæt på oprykning, da holdet efter en placering som to'er i 1. division var involveret i et spændende oprykningsspil. Og her inden spillerne går på sommerferie, står en ting klart: Klubben vil også næste år spille med, hvor det er sjovt.

Træner Torben Sørensen fastslog således på et fyraftensmøde i Sydbank i Tønder med deltagelse af blandt andre spillere og fans, at han synes, man næste sæson skal sigte efter en top tre-placering.

- Det kræver hårdt arbejde, fortalte han.

Direktør Kim Wittenkamp indskød, at der i målsætningen lå en mulighed for oprykning til ligaen.

Han havde lagt ud med at fortælle, at man i klubben er glade for, at det lykkedes at gennemføre en aktieemission - en aktieemission som reddede klubbens økonomi. Han så også fremad.

- Vi vil kontinuerligt være blandt de bedste hold i Danmark, sagde han og kom så ind på økonomi.

- De sportslige målsætninger må ikke betyde økonomisk satsning, fastslog han.