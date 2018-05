TM Tønder overvejer situationen efter nedryknings-dom

Onsdag besluttede Dansk Håndbold Forbunds appelinstans at TM Tønders nedrykning til 1. division skal stå ved magt. Men det er muligvis ikke det sidste ord i sagen.

TØNDER: - Den af TM Tønder nedlagte påstand tages ikke til følge. DHF's afgørelse af 30. april 2018 stadfæstes. Sådan lød den besked, som TM Tønder Håndbolds ledelse modtage onsdag ved 11 på en mail. Afsender var Håndboldens Appelinstans, der med sin afgørelse sendte TM Tønder ned i 1. division. Ligaklubbens påstand om at overtage HC Midtjyllands plads i nedrykningsspillet og dermed møde Lemvig-Thyborøn Håndbold i afgørende kamp om at forblive i den højeste række. Den kamp, der i givet fald skulle være blevet spillet 10. maj, bliver ikke til noget. Men det betyder ikke nødvendigvis, at det sidste ord i sagen er sagt. - Vi har på nuværende tidspunkt ingen kommentar, lød meldingen fra TMT-formand Robert Okholm onsdag eftermiddag. Men uagtet, at TMT-ledelsen onsdag eftermiddag ikke ville kommentere afgørelsen og kommende skridt yderligere, pegede klubben allerede for et par dage siden på, i hvilken retning den ville gå. - TM Tønder afventer nu DHF's reaktion på appellen og regner med at forbundet hurtigst muligt for styr på egne regler og reglementer, så TM Tønder kan få lov til at spille kvalifikationskamp mod Lemvig-Thyborøn i nærmeste fremtid. I modsat fald går klubben hele vejen til Dansk Idrætsforbunds appelinstans, skrev TM Tønder i en pressemeddelelse, da den første appelsag var sendt afsted.

Vores klage gik ud på, at DHF har nogle regler, som forbundet ikke følger. Derfor havde jeg regnet med et andet udfald. Stefan Østerby Jørgensen, advokat og bestyrelsesmedlem i TM Tønder Håndbold

Appelmulighed Selv om det var Håndboldens Appelinstans, der afgjorde TM Tønders foreløbig skæbne, så kan denne afgørelse faktisk prøves på højre niveau. Ifølge Dansk Håndbold Forbund love kan sagen indbringes på Idrættens Højeste Appelinstans. Om det er den vej, TM Tønder vælger, skal interne drøftelser afklare i de kommende dage. Da TM Tønder rejste appelsagen 1. maj, hvor det ellers en optimistisk klubledelse, der inviterede til pressemøde. - Dansk Håndbold Forbund har ikke styr på sine egne love, sagde formand Robert Okholm, mens klubbens advokat og bestyrelsesmedlem, Stefan Østerby Jørgensen, påpegede, at TM Tønder stod med en veldokumenteret sag. Stefan Østerby Jørgensen lægger da heller ikke skjul på, at han havde regnet med et andet resultat end det, han modtog onsdag formiddag. - Vores klage gik ud på, at DHF har nogle regler, som forbundet ikke følger. Derfor havde jeg regnet med et andet udfald. Det her er ikke det, vi have håbet på, siger han.