TM Tønder lejer landsholdsspiller i Århus

TM Tønder Håndbold har indgået en lejeaftale med U21-landsholdsspiller Mathias Bach Møller, der tiltræder i klubben med øjeblikkelig virkning.

TØNDER: Med sejren i Frederikshavn lørdag eftermiddag satte TM Tønder et flot punktum for efterårssæsonen og holder juleferie på en delt førsteplads i 1. division. Når Tønder den 12. januar tager hul på anden turneringshalvdel med udekampen mod Ajax København sker det med et forstærket mandskab. I bestræbelserne på at styrke bredden i førsteholdstruppen, har TM Tønder netop sikret sig en lejeaftale med Mathias Bach Møller. - Mathias Bach Møller kommer til TM Tønder fra Aarhus Håndbold, hvor han de seneste to sæsoner har været en del af deres ligatrup. Han scorede således blandt andet to mål i kampen mellem Aarhus Håndbold og TM Tønder i forrige sæson, skriver TM Tønder i en udsendt pressemeddelelse.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager TMT-træner Torben Sørensen glæder sig over tilgangen fra Aarhus. - Mathias Bach Møller er en anden type end vores øvrige bagspillere, og dermed kan vi lave flere variationer i vores spil, siger han. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Playmaker Mathias Bach Møller har spillet 12 kampe og scoret 53 mål på U21-landsholdet, og han var blandt andet også med på U20-landsholdet, der i juli måned opnåede en 12. plads ved EM i Slovenien. Den kommende TMT-spiller er også udtaget til U21-landsholdssamlingen først i det nye år. I Tønder glæder TMT-træner Torben Sørensen sig over tilgangen. - Vi har i en periode været ramt af sygdom og skader, så med tilgangen af Mathias og hans evner, forventer jeg, at niveauet til træning får endnu et step op. Mathias er en spændende og meget dygtig playmaker, der kommer fra et stærkt elitemiljø i Aarhus Håndbold. Han har i en årrække trænet på højeste niveau, og besidder gode individuelle kvaliteter på banen, ligesom hans indstilling til håndbolden passer godt ind i vores kultur. Derfor er vi begejstrede for, at en spiller med Mathias DNA og kompetencer, har valgt at fortsætte sin karriere i vores miljø, siger Torben Sørensen.

Udvikling 20-årige Mathias Bach Møller har altid spillet håndbold i Aarhus, men glæder sig til nu at være en del af TM Tønder Håndbold. - Jeg er glad for, at muligheden med TM Tønder blev en realitet. Det er en klub med mange unge spillere, hvor der er fokus på at udvikle sig i et stærkt træningsmiljø. Jeg har fulgt - og spillet mod - TM Tønder i sidste sæson, og jeg oplever det er en klub, som udvikler sig meget positivt. Nu skal jeg for første gang ud i nye rammer, hvor det vigtigste er udvikling og spilletid, siger han. Aftalen med Mathias Bach Møller er kommet i stand i kraft af ekstra støtte fra en række af klubbens sponsorer.