TM Tønder kørte en sikker sejr hjem

TM Tønder buldrer fortsat derudaf i håndboldherrernes 1. division. Søndag mødte holdet Randers HH, der aldrig fik et ben til jorden i kampen, som TM Tønder endte med at vinde med seks mål.

Tønder: Det er om at komme til tiden, når TM Tønder spiller hjemmekamp i Tønder Hal 2. I hvert fald, hvis man vil have det hele med.

I søndagens kamp var TM Tønder således foran med 4-0 allerede efter fire minutter, og der skulle gå hele syv minutter, inden udeholdet fandt vej til netmaskerne. Her var TM Tønder foran 7-1.

Trods den dårlige start for gæsterne, var der dog ingen handlingslammelse at spore på trænerbænken. Første timeout blev kaldt efter kun fire minutters spil, og herefter gik gæsterne over til et offensivt 5-1 forsvar, og i angrebet forsøgte de sig med syv mod seks spil.

Men lige lidt hjalp det.

TM Tønder fortsatte det gode spil, og godt hjulpet på vej af nogle gode målmandspræstationer, blev det til en stille dag på kontoret for TM Tønder.

Holdet var foran med 17-9 ved pausen, og på et tidspunkt i anden halvleg, var føringen oppe på 10 mål. Så stor blev sejren trods alt ikke, men efter de 60 minutter kunne TM Tønder fejre en sejr på 29-23, og dermed endnu to point på kontoen.

- Jeg roser holdet for at være klar fra start. Det er sindsygt vigtigt, at vi bliver ved med at holde fokus på at være klar til hver kamp, sagde Torben Sørensen kort efter kampen.