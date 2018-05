TM Tønder klar til at kæmpe om plads i ligaen

TØNDER: Farcen omkring konkursen og tvangsnedrykningen af HC Midtjylland udvides med endnu et kapitel.

TM Tønder, der sluttede sidst i grundspillet og rykkede ned, besluttede onsdag at appellere en afgørelse truffet af DHF's turneringsledelse. DHF har afvist TM Tønders krav om at overtage HC Midtjyllands plads i kvalifikationsspillet, og dermed at få adgang til et knald eller fald-opgør mod Lemvig/Randers om den ledige plads i ligaen.

- Efter vores opfattelse er en turnering ikke færdigspillet før sidste kamp er afviklet. Derfor står vi til at overtage HC Midtjyllands plads. Vi har indgivet appelsagen inden Randers og Lemvig mødtes, så DHF har haft mulighed for at orientere de to klubber om udviklingen, siger formanden for TM Tønder, Robert Okholm.

Klubbens advokat, Sten Ø. Jørgensen, henviser til, at DHF opererer med to regelsæt, der har vidt forskellige konsekvenser i forbindelse med en klubs insolvens og konkurs.

- DHF har truffet sin beslutning ud fra ligareglementet, men vi mener at den bør træffes ud fra insolvens-reglementet. Vi har appelleret afgørelsen, fordi vi mener, at den er forkert, siger Stefan Ø. Jørgensen.

Det er DHF's turneringsleder, Frank Schmidt, der har afvist TM Tønders krav.

- Det har jeg gjort ud fra gældende love og regler. Hvis appelinstansen kommer til et andet resultat, tager vi den derfra, siger han.

DHF's appelinstans består af tre advokater, der er uafhængige af Dansk Håndbold Forbund.