TM Tønder inviterer landbruget indenfor

TM Tønders erhvervsklub består af en lang række lokale virksomheder, men hidtil har interessen fra landbruget været til at overse. Det vil TM Tønder nu gøre noget ved - en ny netværksgruppe for lokale landmænd skal give samling og inspiration - med håndbolden som samlingspunkt.

- Vi vil gerne prøve at starte det her op for at se, om der er interesse for sådan en gruppe. Vi har arbejdet med det i flere år, men det var svært at få landbruget ind i erhvervsklubben. Omvendt er det en stor sektor her i området, så nu prøver vi med en gruppe. Inspirationen kommer fra Team Sydhavsøerne, der har noget lignende, og det virker godt hos dem - så vi spurgte nærmere ind til, hvordan de havde løst det, forklarer han.

Idéen kom på banen med inspiration fra en konkurrent, nemlig Team Sydhavsøerne. Her har man i flere år haft god succes med netop at tilbyde en netværksgruppe kun til landbruget, så TM Tønder tog kontakt og spurgte nærmere ind til konceptet i Maribo, som Team Sydhavsøerne med glæde delte, fortæller TM Tønder-direktør Kim Wittenkamp.

TØNDER: TM Tønder vil gerne invitere flere erhvervskontakter indenfor til håndbold, men særligt én erhvervsgruppe har været svær at engagere - landbruget. Derfor forsøger TM Tønder nu med nye midler at få landbruget med indenfor.

- Denne nye erhvervsgruppe vil udelukkende gå på oplæg, der vedrører landbruget. På sigt er det ikke meningen, at det her alene skal være en landmandsgruppe - jeg forestiller mig også, at interesseorganisationer kunne være interesserede i at medvirke, men nu er vi i hvert fald i gang, og det bliver med lokale landmænd i første omgang.

Et andet fokus

Ideen er godt på vej til at blive en netværksgruppe for lokale landmænd. Allerede inden sæsonens første kamp er ideen blevet taget godt imod, og et pænt antal lokale landmænd er at finde på lægterne allerede når der fløjtes op til TM Tønders første hjemmekamp mod Ajax København på søndag.

- Vores idé om netværksgruppen for landmænd har fået en god start. Der er 20-25 tilmeldte til første møde, og derudover har flere andre tilkendegivet deres interesse, men de kunne ikke på søndag. Vi har også medlemmer, der allerede har meldt sig ind, selv om de ikke kan møde op på søndag. Alt i alt vil jeg gerne betegne det som en succes, at vi har fået så mange med på så kort tid. Vi håber naturligvis, at det bliver stort, fortæller Kim Wittenkamp om tiltaget.

Tanken bag landbrugsgruppen i TM Tønder er, at kampdagene krydres med indlæg, der specifikt er relevante for landbruget:

