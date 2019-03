TM Tønder hev en arbejdssejr hjem

Fra starten af kampen så det også godt ud. TM Tønder kom godt fra start, og holdet udstrålede sejrsvilje. Holdet fra HØJ lod sig dog ikke kyse så let, og trods de gode takter fra TM Tønder formåede holdet ikke på noget tidpunkt i 1. halvleg at trække fra modstanderen.

Da TM Tønder søndag eftermiddag tog mod spillerne fra håndboldsamarbejdet Ølstykke-Jyllinge (HØJ Elite) var indstillingen, at nu skulle holdet tilbage på sejrskurs. Kun tre point var hevet hjem i de seneste fem kampe, hvor holdet har haft et formdyk og nogle udfordringer med skader og sygdom.

Kampens spiller trådte i karakter

2. halvleg startede godt for holdet fra Tønder, der formåede at skabe et forspring på fire mål i løbet af de første otte minutter. Forsvaret stod godt, og målmand Niklas Simonsen havde en god dag i målet.

Og herfra burde det blot have været et spørgsmål om at køre sejren hjem. Men så let skulle det ikke gå.

Spillerne fra HØJ Elite fik fundet melodien i forsvaret, og TM Tønder blev flere gange presset i angrebet af dommernes løftede hånd med tegn på, at der var en passiv spil-kendelse på vej. På den måde fik HØJ Elite langsomt ædt sig ind på TM Tønder, og med fire minutter igen fik gæsterne udlignet til 24-24.

Heldigvis hev TM Tønder de sidste kræfter frem, og med et fightermål af kampens spiller, Emil Bergholt, fik TM Tønder hevet sejren hjem med cifrene 28-26.