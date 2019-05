TM Tønder glæder sig til oprykningsduel med storebror

Det bliver KIF Kolding, som TM Tønder skal op imod i kampen om at vende tilbage til ligaen. Både træner, direktør og fanklubbens formand glæder sig.

TØNDER: Der var spænding til syv sekunder før tid. Så scorede Lemvig-Thyborøn til 28-26, og dermed stod det lørdag eftermiddag omkring kl. 16.40 klart, at det bliver KIF Kolding, som TM Tønder skal op imod i to, måske tre kvalifikationskampe til næste sæsons håndboldliga. - Vi glæder os, siger TM Tønders træner, Torben Sørensen, uden at ville lægge sig fast på, om han foretrækker Lemvig eller Kolding som modstander. - Der er plusser og minusser ved begge hold. Han var selv i den tætpakkede Lemvighal og fulgte dermed dramaet på nærmeste hold. KIF Kolding har igennem alle årene været storebror i det syd- og sønderjyske håndboldunivers og dansk håndbolds flagskib. Nu står klubben på randen af nedrykning. - Det gør mig personligt ondt, at vi måske er dem, der får dem til at ryge ud. Vi har en chance, ikke mindst på det mentale plan. De må samle sig efter endnu en skuffelse, vi kommer med selvtillid fra de seneste kampe og har haft til at blive småskader kvit.

Det er ønskemodstanderen. Kampe mod Kolding er lidt mere et lokalopgør, end hvis vi skulle have været helt til Lemvig. Esben Lind, formand for TM Tønders fanklub Red Support

Kryds i kalenderen Den første af tre mulige oprykningskampe mellem TM Tønder og KIF Kolding er aftalt som følger:



Første kamp i Kolding fredag den 10. maj klokken 19.30.



Returkamp i Tønder er tirsdag den 14. maj kl. 19.30, og en eventuel tredje kamp på Koldings hjemmebane er fastlagt til bededag, fredag den 17. maj kl. 19.30.



Kampdagene ligger fast. Spilletidspunkter kan blive rykket, hvis der kommer direkte tv-transmissioner.

Foto: Ludvig Dittmann/Foto: Ludvig Dittmann TM Tønders fanklub Red Support har bestilt to busser til udekampen i Kolding. Der er 100 pladser, de første 30 er allerede optaget. Foto: Ludvig Dittmann

Ønskemodstander Formanden for TM Tønders fanklub Red Support, Esben Lind, fulgte lørdagens kamp på sin mobiltelefon via livescore. Han glæder sig over, at det er Kolding, som TM Tønder skal møde. - Det er ønskemodstanderen. Kampe mod Kolding er lidt mere et lokalopgør, end hvis vi skulle have været helt til Lemvig. Jeg tror, og det viste kampen jo også, at Lemvig og Kolding er lige stærke. Men vi i Tønder er tilbage på den bølge, som holdet red på i efteråret. Jeg tror på chancen, siger Esben Lind.

To busser klar Fanklubben er klar til at rykke ud med trommer, klapsalver og konfettirør. Faktisk er der allerede bestilt busser til den første kamp i Kolding den kommende fredag. - Vi har to busser med plads til 100. De første 30 pladser er besat. Der er gratis transport til medlemmer af fanklubben, andre skal betale 25 kroner. Alle skal dog selv betale billetter, siger Esben Lind.

Glad direktør At det ender med at blive Kolding, som TM Tønder skal forbi for at indløse en liga-billet, glæder også klubbens direktør, Kim Wittenkamp. Få dage inden lørdagens kamp i Lemvig sagde han om en eventuel ønskemodstander: - Jeg tror på, at uanset hvem vi skal møde, så bliver det gode og spændende kampe. Men på grund af geografien kunne det være stort at møde Kolding, sagde Kim Wittenkamp. Med Koldings nederlag får han nu sit ønske opfyldt. Om det ender med at blive stort for Tønder, ved han senest bededag.