TM Tønder fortsatte sejrsstimen

TM Tønder forsatte søndag eftermiddag sin sejrstime i 1. division ved at vinde hjemme over bundholdet HEI Skæring fra Aarhus. Men prangende blev det aldrig.

På trods af en tidlig skade til udeholdets Andreas Møller, fulgte HEI Skæring godt med hele første halvleg, hvor holdene fulgtes af. Det var kun glimtvis, at TM Tønder viste det gode spil, og holdet brændte mange chancer. Til gengæld forstod udeholdet at trække tempoet ud af kampen, og fik også scoret på nogle lidt tilfældige chancer. Alligevel kunne TM Tønder gå til pause med en føring på to mål.

Sejren var på intet tidspunkt i fare for hjemmeholdet, men prangende blev det aldrig rigtig, selvom føringen stille og roligt blev udbygget kampen igennem. Udeholdet fra HEI Skæring kæmpede tappert gennem hele kampen, og formåede at udnytte deres forhåndværende midler på den bedst mulige måde.

Mellemfornøjet træner

TM Tønders træner, Torben Sørensen, var efter kampen lidt lunken i sin vurdering af kampen.

- Altså det er jo ikke forbi, at sejren nogensinde kommer i fare, men vi finder aldrig rigtig frem til den rytme, som vi gerne vil. Jeg synes, de får lang snor af dommeren til at sætte deres angreb op, og på den måde får de lidt kampen over på deres præmisser, sagde Torben Sørensen.

Han havde efter kampen en lille ekstra snak med dagens dommere omkring angrebenes længde.

- Vi var bare ikke helt enige om det med nøl-kendelserne, konstaterede Torben Sørensen med et smil.

Han var dog godt tilfreds med, at TM Tønder igen kunne trække sig sejrrigt ud af en kamp.

- Det var en lidt mærkelig kamp. Vi kan ikke gå og sige, at det er træls at vinde, men vi skal nok forberede os på, at vi ofte vil komme til at møde hold, der på samme måde som HEI vil forsøge at trække tempoet ud af kampene. Så det skal vi blive bedre til at håndtere. Og så skal vi også score på vores chancer, sagde Torben Sørensen.