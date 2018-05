TM Tønder forlænger med højre fløj

Tønder: TM Tønder Håndbold har forlænget kontrakten med den 31-årige højrefløj, Hans Martin Asmussen, gældende for den kommende sæson. Hans Martin Asmussen bliver samtidig spillende assistenttræner. Det er et samarbejde, som klubbens cheftræner, Torben Sørensen, ser frem til.

Hans Martin Asmussen er til dagligt ansat som lærer på Tandslet Friskole, og får med forlængelsen sin 3. sæson i TM Tønder. Han har tidligere spillet i Sønderjyske, Skjern Håndbold, den norske klub Stord samt Randers HH. Han glæder sig til den delvis nye rolle i klubben:

- Jeg har i længere tid gået med tanken om at blive træner, og da klubben tilbød mig rollen som spillende assistent, så var jeg ikke i tvivl. Det er en fantastisk mulighed at komme ind i trænerrollen, hvor jeg får gode muligheder for at lære af en erfaren træner, og samtidig kan jeg fortsætte med at spille håndbold på højt niveau, udtaler Hans Martin Asmussen.