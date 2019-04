Tønder: TM Tønder Håndbold har forlænget aftalen med træner for andetholdet, Brian Smidemann - aftalen gælder nu også den kommende sæson.

Holdet har netop afsluttet sæsonen i 3. division, hvor det blev til en 4. plads i rækken.

- Brian gør et kæmpe arbejde for vores spillere på 2. holdet. Med stort engagement og blik for at skabe de bedst tænkelige rammer for spillerne, så er Brian i høj grad medvirkende til de flotte resultater og den gode udvikling, som spillerne har opnået i denne sæson. Brian er et godt bindeled mellem både U18-truppen og 1. holdstruppen. Derfor er vi rigtig glade for, at Brian også i den kommende sæson skal stå i spidsen for dette værdifulde arbejde, udtaler klubbens cheftræner, Torben Sørensen, i en pressemeddelelse.

52-årige Brian Smidemann har netop afsluttet sin anden hele sæson som 3. divisionstræner.

- Jeg har i den grad lysten til at fortsætte, udtaler andetholds-træneren i pressemeddelelsen og peger på, at det med Torben Sørensens kontraktforlængelse var nemt at sige ja til at fortsætte.

- Torben vil de unge spillere, og de unge føler sig værdsat i både 1. og 2. holdstruppen. Kombinationen af at arbejde med talentudvikling og kunne skabe et socialt fællesskab tiltaler mig meget, og vi er alle nogle glade amatører, der drives af lysten til at forbedre sig og det gode kammeratskab. Der er en stor talentmasse i TM Tønder, og målsætningen om at kunne skabe en-to spillere til 1. holdstruppen er enormt spændende. Det bliver en meget spændende sæson vi går i møde, udtaler Brian Smidemann.