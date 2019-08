TM Tønder fik en 'varm' afvaskning

TM Tønder fik ikke et ben til jorden, da ligaholdet fra Aarhus Håndbold kom på besøg i Tønder hal 2 mandag aften. TM Tønder tabte på fysikken, og måtte indkassere et nederlag på hele 12 mål.

TM Tønder var chanceløse mod det fysisk overlegne ligahold fra Aarhus Håndbold, og måtte indkassere et svigende nederlag på 25-37 i aftenens kamp. Dermed er det nu slut med pokalhåndbold for TM Tønders vedkommende i denne omgang.

Målmand Christian Trans var på pletten, blandt andet tog han et straffekast. Det var dog slet ikke nok til at dæmme op for de fysisk overlegne århusianere. Foto: Flemming Andersen

Spillerne fra Tønder måtte slide og slæbe for overhovedet at komme på skudhold, og i lange perioder virkede det som om, der slet ikke var nok trussel på langskud fra TM Tønders side. Århusianerne kunne dermed stille sig langt tilbage i forsvaret og vente på spillerne fra Tønder. Det tærede på kræfterne hos spillerne fra Tønder, og Aarhus Håndbold øgede konstant føringen gennem hele halvlegen. Da slutfløjtet lød, var skriften på måltavlen klar.

TM Tønder havde svært ved at spille sig frem til chancer, og når det endelig blev til mål for hjemmeholdet, så var det typisk på enkeltmandspræstationer.

Tabte på fysikken

Efter kampen var det en fattet cheftræner for TM Tønder, Torben Sørensen, der satte ord på kampen.

- Vi blev simpelthen overmatchet fysisk mod et hold, der var langt stærkere end os. Jeg synes egentlig ikke, de spiller så meget hurtigere end os, men vi går ned på fysikken. Vi mangler meget endnu. Jeg synes egentlig, at kampen var ok i forhold til, at vi bliver ved med at kæmpe. Selvom det da aldrig er sjovt at være så meget bagud på hjemmebane, lød det fra Torben Sørensen.

Trods det store nederlag, ser han fremad, og glæder sig til turneringen starter på lørdag, når TM Tønder møder TMS Ringsted på udebane.

- Vi tager, som altid, en kamp ad gangen. Men vi skal huske på, at i turneringen kommer vi ikke til at møde hold, der er så fysisk stærke som Aarhus, sagde Torben Sørensen.

Sæsonens første hjemmekamp i turneringen finder sted søndag den 8. september kl. 16, hvor TM Tønder tager mod HC Midtjylland i Tønder Hal 2.