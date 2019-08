TM Tønder fik en svær sæsonpremiere

I Ringsted fik TM Tønder en svær premierekamp i årets 1. division. Kampen viser, at der fortsat er et arbejde at gøre, mener cheftræner Torben Sørensen.

RINGSTED/TØNDER: TMS Ringsted rykkede før sommerpausen ud af herrernes bedste håndboldliga, og derfor skulle lørdagens kamp mellem TMS Ringsted og TM Tønder da også blive en direkte match mellem et nedrykket ligahold og et TM Tønder, der har ambitioner om oprykning.

Umiddelbart viste lørdagens kamp, at der er mere at arbejde på for Torben Sørensen og TM Tønder, inden kampformen er helt optimal. Et nederlag på 32-25 i sæsonpremieren blev det til for TM Tønder:

- Vi er, hvor vi er. Der mangler helt klart noget bund i spillet over to gange 30 minutter, og det blev ret tydeligt at se i dag. Samtidigt må jeg sige, at vi mødte et velforberedt hold, og TMS kunne hele vejen holde et højt tempo og spillede en stærk kamp - så helt grundlæggende var den rette vinder TMS Ringsted, konstaterer Torben Sørensen og tilføjer:

- Vi skal hjem og arbejde hårdt.