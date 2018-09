TM Tønder er udfordret på økonomien

Der har været meget at glæde sig over i Robert Okholms (t.h.) to-årige periode som formand for TM Tønder Håndbold. To sæsoner på liga-niveau blev det til. Mandag aften trådte førstemanden tilbage. Hans efterfølger udpeges onsdag aften. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

Nedrykningssæsonen fra ligaen resulterede for TM Tønder Håndbold Elite A/S i et underskud på knap 155.000 kroner. Klubben har tilgang af mindre sponsorer, men svært ved at få nye hovedsponsorer. Tønder Kommune, PTI og Ecco er afgørende for klubbens fremtid, sagde den afgående formand, Robert Okholm, i sin sidste årsberetning.

TØNDER: Det koster 10 millioner kroner at være med i håndboldligaen. TM Tønders økonomi er på godt fem millioner. Disse tal har TM Tønder Håndbolds formand, Robert Okholm, nævnt ved en tidligere lejlighed, og på årets generalforsamling i selskabet TM Tønder Håndbold Elite A/S, gentog han budskabet. - TM Tønder er en fantastisk håndboldklub. Den har næsten alt, hvad der skal til for at være med i toppen af dansk håndbold. Det ømme punkt i vores klub er at få økonomien til at hænge sammen med vores ambitioner. At være ligaklub koster. Spørgsmålet er, om der gennem områdets erhvervsliv og kommune kan genereres den nødvendige økonomi, sagde Robert Okholm, da han mandag aften aflagde årsberetning på generalforsamlingen. Her viste klubbens årsregnskab for nedrykningssæsonen 2017/2018 et minus på knap 155.000 kroner. Året før var klubben efter en økonomisk kraftanstrengelse kommet ud med et overskud på knap 200.000 kroner.

Økonomi afgørende I Syd- og Sønderjylland er TM Tønder på sponsormarkedet op imod ligaklubber som Ribe/Esbjerg, Kolding og SønderjyskE. Nedrykningen fra ligaen til 1. division har ikke gjort tøndringernes jagt på sponsorer lettere. - Underskuddet er ærgerligt. Men vi har gjort, hvad vi kunne. Der bliver virkelig gjort en indsats, og vi får også nye sponsorer ind i folden. Men det er utroligt svært at finde nye storsponsorer. Vores nuværende storsponsorer Tønder Kommune, PTI og Ecco er af stor betydning og vigtige for klubbens overlevelse som topklub, sagde formanden. Under generalforsamlingen kom det frem, at klubben rent sponsormæssigt er godt med i postnummer-området 6270 og dermed den gamle Tønder Kommune. Men trods en ihærdig og målrettet indsats kniber det fortsat med at få fodfæste i den øvrige del af kommunen. Når Robert Okholm trak sig som formand efter to år i spidsen for klubben, skyldtes det ikke klubinterne forhold, men den kendsgerning, at der ventede en del arbejde på ham i hans private virksomhed. - At være formand for TMT betyder, at man har klubben i baghovedet 24 timer i døgnet, sagde Robert Okholm og tilføjede, at hans formandstid kun havde budt på to skuffelser. - Vi tabte i Ribe og kom ikke i Final Four, og så fik vi kun et point i de sidste ni kampe i ligaen. Det gjorde ondt, lød det fra den afgående formand.