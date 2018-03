TM Tønder er klar til at fortsætte med samme budget i 1. division

Kim Wittenkamp, direktør i TM Tønder, glæder sig over opbakning fra hovedsponsorerne. Endnu mangler klubben at lave aftaler med 5-7 spillere til den kommende sæson.

Kim Wittenkamp, der er en af to lønnede ansatte i administrationen, regner ikke med, at der skal ske afskedigelser, hvis en nedrykning bliver til virkelighed.

- Det giver også ro i maven. Så skal vi ikke tænke på det, og så kan vi lægge vores kræfter et andet sted - for eksempel i at stable en ny trup sammen, siger han.

- De har sagt ja for den næste sæson, uanset om det hedder 1. division eller liga, og de giver næsten det samme, fortæller Kim Wittenkamp, der slår fast, at sponsorernes udmelding er en kæmpe lettelse.

Klubben har planlagt at fortsætte med et uændret budget i tilfælde af nedrykning, og den har været rundt ved hovedsponsorerne for at spørge til deres opbakning.

På højtryk

Kim Wittenkamp slår fast, at klubbens mål forud for de afsluttende kampe fortsat er at sikre en ny sæson i ligaen.

- Vi mener også stadig, det er realistisk, fortæller han forud for torsdagens udekamp mod SønderjyskE.

Når direktøren mener, det er realistisk, hænger det sammen med, at TM Tønder, der ligger sidst med tre point op til Skanderborg, mangler at møde HC Midtjylland. Den midtjyske klub spiller på grund af økonomiske problemer med et amputeret hold. Hvis kampen mod HC Midtjylland vindes, er TM Tønder måske ikke så langt fra at skulle spille kvalifikationskampe, der kan redde holdet.

- Selvfølgelig havde jeg håbet på, at det på nuværende tidspunkt så bedre ud, men der er stadig muligheder, siger direktøren.

I øjeblikket arbejder han på højtryk på at skabe aktivitet i klubben. Søndag afholder den et stor spinning-arrangement forud for hjemmekampen mod GOG, og senere venter et golfarrangement for sponsorer. Ved siden af skal en ny trup på plads.

- Vi er godt i gang, men er ikke helt i mål. Vi mangler stadig en 5-7 spillere, fortæller Kim Wittenkamp.