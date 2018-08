TM Tønder besejrer hollandsk mesterhold

SKÆRBÆK: På herresiden er der kvalitetforskel mellem dansk og hollandsk håndbold. Det blev også tydeligt tirsdag aften i Skærbækcentret, hvor det lokale 1. divisionshold TM Tønder stod over for det hollandske mesterhold Aalsmeer.

32-25 i Tønders favør stod der på måltavlen efter dommernes sidste fløjt. Allerede ved pausen havde tøndringerne været foran med 18-12.

Samlet set kunne TMT-træner Torben Sørensen glæde sig over en opløftende indsats. Især flere af de helt unge og nye ansigter på holdet benyttede den tildelte spilletid til at vise, hvad de står for. Det gjaldt blandt andet Jacob Lyck, der havde godt gang i skudarmen, Casper Madsen, der kom ind på playmakerpladsen og så ikke mindst Lasse Haman-Boeriths. Ud over selv at være målfarlig, bragte han også sine medspillere i gode situationer, og han blev både kampens topscorer og "man of the match".

TM Tønder fortsætter forberedelserne til sæsonpremieren i 1. division med endnu en træningskamp. Den spilles lørdag den 18. maj klokken 14 i Bredebrohallerne mod Otterup Håndbold. Otterup spiller ligeledes i 1. division i år.

TM Tønder spiller første turneringskamp søndag den 9. september på hjemmebane mod Ajax København.