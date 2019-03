TM Tønder: - Vi skal finde konceptet igen

Pointhøsten for TM Tønder skal tilbage på sporet efter sidste uges nederlag til Skive fH. Det skal den mod Team Sydhavsøerne, der sæsonen igennem har vist sig som en stor udfordring for de fleste hold.

- De var de første til at slå os i den her sæson. De er stærke og har flere gange vist, at de slår til mod topholdene. Det er som om, at de rammer topniveauet i den her slags kampe, og så kan de udfordre, siger Torben Sørensen.

- Vi har fået trænet godt i den her uge, og fokus skal helt klart være på, at vi som hold finder os selv og vores koncept igen. Vi skal ud at stå godt i forsvaret, og vi skal have fart på angrebet igen. Den fart har vi til dels manglet på grund af skadessituationen, men jeg ser det helt sikkert som nøglen til et godt resultat søndag, forklarer han.

Men modstanderen er hård, for Team Sydhavsøerne indtager aktuelt fjerdepladsen i tabellen, og har gentagne gange i denne sæson bevist, at de kan drille alle topholdene. Således var lollænderne de første til at vinde over TM Tønder i sæsonen, og sidst i februar fik Fredericia HK også ørerne i maskinen i Maribo.

MARIBO/TØNDER: Søndag har TM Tønder en særdeles vigtig opgave foran sig. Efter sidste weekends pointtab på hjemmebane mod divisionens nummer tre, Skive fH, er det for alvor nødvendigt for Torben Sørensens tropper at få maksimalt udbytte.

Med fire kampe tilbage i gruppespillet er situationen for TM Tønder den, at man ligger nummer to samlet.

Cheftræner Torben Sørensen understreger, at holdet efter sidste uges nederlag skal finde sig selv og ikke mindst konceptet igen. TM Tønder er aktuelt nummer to i divisionen, mens Team Sydhavsøerne er nummer fire. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Skader og fankultur

Generelt er skadessituationen et tema for TM Tønder i øjeblikket. Senest er førstemålmand Christian Trans røget ud af truppen med en brækket finger:

- Vi er hårdt ramt af skader for tiden. Sundhedsstaben får i hvert fald lov at arbejde for deres penge, lad mig sige det sådan. Det er et stort tab, at Christian er ude. Det skal vokse ordentligt sammen, og det er ikke rigtigt til at skjule en brækket finger, når man er målmand.

Skader til trods, så venter cheftræneren en tæt og spændende kamp - både på banen og ude på lægterne:

- Jeg forventer mig en tæt kamp. De plejer at stå stærkt, og der skal vi ud at vise, at vi kan være med. Samtidigt er det en by, der går meget op i håndbold og har en super intens stemning. Vi har også vores supportere med derover, så der kommer helt sikkert gang i den i begge lejre, slår Torben Sørensen fast.

TM Tønder spiller ude mod Team Sydhavsøerne søndag klokken 15 i Maribo Hallerne.

JydskeVestkysten tipper 27-23 til Team Sydhavsøerne.