TM Tønder: Tilfredshed trods nederlag

TØNDER/KOLDING: Oprykningen glippede som bekendt, men i TM Tønder er der alligevel en spirende tilfredshed at spore. Sæsonens mål om at være med i oprykningsspillet blev nået, og nu er det tid til at se fremad - der skal bygges videre, slår bestyrelsesformand Stefan Østerby-Jørgensen fast:

- Hvad det sådan helt præcist betyder for klubben, at oprykningen glippede, har vi ikke drøftet endnu. Men som udgangspunkt er vi tilfredse. Vi spillede om oprykningen helt til det sidste, og vi formåede at presse en håndboldmastodont som KIF Kolding ud i tre kampe.

Han fortsætter:

- Jeg synes, vi har al mulig grund til at være glade. Der var en kæmpe udskiftning før sæsonen startede, og vi skiftede nærmest et helt hold. Så der er stor tilfredshed med det, vi har leveret. Nu får vi snart en del nye, spændende spillere ind igen. Underudvalget, der håndterer truppen, gjorde det rigtig godt til i år, og jeg er sikker på, at vi står mindst lige så stærkt efter sommerferien. Vi skal bygge videre på det, vi har gang i.