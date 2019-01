Et lidt skadesramt TM Tønder skal lørdag til det østjyske, når HEI Skæring tager imod i herrernes 1. division i håndbold.

TØNDER/EGÅ: TM Tønders 1. divisionsmandskab skal lørdag en tur til det østjyske, når det gælder jagten på en sejr mod HEI Skæring fra Egå. Østjyderne ligger i den tunge ende af tabellen, men det er ikke sådan, at TM Tønder tager let på opgaven, forklarer træner Torben Sørensen:

- Det er et hold fra den anden ende af tabellen, men det er bestemt et hold, vi har fokus på alligevel. Så sent som i sidste weekend var de foran mod Odder til pausen (Odder ligger nummer fire samlet, red.), og de har også lavet resultater mod hold, der på papiret er stærkere end HEI Skæring, forklarer Torben Sørensen.

Han uddyber:

- Derfor er det vigtigt, at vi går ud og får vores spil til at fungere. Jeg tror, det gode forsvarsspil bliver nøglen. Vi skal gøre det godt i bredden, og så kan vi forhåbentlig finde de takter, vi havde før jul. Men de plejer at spille hårdt, så nogen køn kamp bliver det næppe.