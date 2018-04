TM Tønder 2 går en spændende tid i møde

På trods af at TM Tønders førstehold ikke har flere kampe tilbage af sæsonen, går klubben en spændende tid i møde. Andetholdet fra TM Tønder har nemlig muligheden for at rykke op i 2. division.

Tønder: Lørdag eftermiddag blev det definitivt, at TM Tønder 2 ender på en andenplads i 3. division. Det skete efter, at puljens førerhold Kolding vandt 20-19 over SønderjyskE, og dermed sikrede Kolding sig 1.-pladsen. TM Tønder 2 har derfor intet at spille for i dagens kamp, hvor modstanderen er SUS Nyborg på udebane. - Vi har som minimum forberedt os på uafgjort, men efter dagens resultat mellem Kolding og SønderjyskE, så har vi ingenting at spille for. Vi skal dog ind og sætte et positivt aftryk på kampen. Derudover skal vi bruge dagens kamp til at forberede os på de kommende kampe om oprykningen, siger cheftræner Brian Smidemann.