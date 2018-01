TDC vil rejse antennemast i unikt landskab

UBJERG: Tønder Kommunes teknik- og miljøudvalg har givet TDC tilladelse til at rejse en 24 meter høj antennemast midt i den unikke og smukke natur ved Ubjerg tæt på Vidå, Nørresø og stisystemer.

Området bruges rekreativt, og da hele området er udpeget som bevaringsværdigt landskab, vil det ikke være muligt at sikre mobildækning af området, uden at der kommer konflikt med bevaringsinteresserne i området, pointerer Tønder Kommune selv i dagsordenspunktet til sagen.

TDC har foruden masten, der skal have påmonteret tre panelantenner, også fået tilladelse til at opføre enten to teknikskabe eller én teknikkabine.

Det er meningen, at den nye antennemast skal bedre mobildækningen for fem ejendomme i området og for de mange brugere, der begiver sig ud i den smukke natur.

Tønder Kommune har modtaget en indsigelse fra en nabo til den kommende mast, men kommunen skønner ikke, at det er muligt på anden måde at bedre dækningen i området, da der ikke i forvejen findes andre bygninger eller høje master eller skorstene, hvorpå antennen kan monteres.

Af sagspunktet fremgår det, at:

"(...) at for at sikre tiltag der udbedrer og lukker "mobilhuller" i et bevaringsværdigt landskab med mange beskyttelsesinteresser, er det ikke muligt at finde en mindre skræmmende placering end den ansøgte, som er i tilknytning til en gyllebeholder på en landbrugsejendom".

Over for TDC betinger Tønder Kommune sig, at skuret ved masten opføres i "dæmpede" farver, og at der etableres afskærmende beplantning ved mastens fod.