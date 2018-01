Syv spørgsmål til Lars-Erik Skydsbjerg

Fagchef og kommuneforeningsformand for Venstre, Lars Erik Skydsbjerg, svarer her på spørgsmål efter kritik af hans politiske engagement og hans job i Tønder Kommune.

Lars-Erik Skydsbjerg forstår du kritikken af, at du både er foreningsformand for Venstre i Tønder Kommune samtidig med at du har en chefstilling i samme kommunes organisation?

- Nej, det forstår jeg ikke og jeg mener ikke at den er berettiget. Som offentlig ansat kan man udmærket være politisk aktiv samtidig.

Er du enig i kritikken?

- Nej, jeg mener ikke at den berettiget.

Du kritiserer Jens Møllers moral og opfordrer ham til at give sit mandat tilbage til Venstre. Kan din moral holde til både at være kommuneforeningsformand og fagchef i samme kommune?

- Jeg mener ikke at de to ting konflikter med hinanden, og det har slet ikke noget med min moral at gøre.

Har du under konstitueringen besluttet, hvem der skal være formand i det politiske udvalg, som håndterer det område, du er fagchef for?

- Det er ikke noget jeg beslutter. Det er kommunalbestyrelsens 30 ud af 31 medlemmer, der har stemt for og dermed besluttet konstitueringen i kommunalbestyrelsen. Det er borgmesteren, der indstiller medlemmerne, det sker i samråd med de øvrige partier.

Har du og borgmesteren under konstitueringen haft fokus på mulig inhabilitet på dit fagområde?

- Nej det har vi ikke. Det er ikke relevant i denne sammenhæng.

Vi støder på JydskeVestkysten ofte på undren over din dobbeltrolle. Hør du også selv hørt den undren?

- Jeg støder ind imellem på den i læserbreve fra en bestemt personkreds.

Hvordan har du det som chef med, at den undren over din dobbeltrolle findes?

- Det har jeg ingen problemer med.