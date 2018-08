Uvedkommende vand

Såkaldt uvedkommende spildevand er vand, som ikke burde komme i kloakken. Det belaster spildevandssystemet.



Tjek for forkert tilkobling kan man gøre ved at åbne sin skelbrønd/spildevandsbrønd og hælde vand i et tagnedløb eller en rist. Det må ikke ende i skelbrønden.



Tjek for utæt kloak kan man gøre i vinterperioden ved at åbne spildevandsbrønden på egen grund. Hvis der løber klart vand, uden man selv forbruger noget vand, er det tegn på, at kloakken er utæt. Man skal helst gøre det i december-februar, når grundvandet står højest.



Der er måske kun tale om en kopfuld uvedkommende vand i timen, men det løber op og kan belaste systemet, og hører under grundejerens ansvar med at vedligeholde sin ejendom.



I Bredebro Fik 170 ejendomme påbud i 2016. De 163 er afsluttet, syv er politianmeldt.



Ændret iflg. Lykou: efter 2007



selve skelbrønden også blevet grundejerens ansvar.



det har været forskelligt fra kommune til kommune af dem, der blev lagt sammen til Tønder Kommune.



selve stikledningen altid været grundejerens ansvar.