Sygefraværet er faldet i Tønder Kommune

De seneste tal fra Kommunernes og Regionernes Løndata (KRL) på sygefraværsområdet viser, at sygefraværet er faldet til fem procent i Tønder Kommune. Men kommunen vil gerne have det ned på 4,5 procent.

Tønder: Med et gennemsnitligt sygefravær på fem procent i 2018 placerer Tønder Kommune sig på en delt 21. plads blandt de 98 danske kommuner, og det er en fremgang på 10 pladser fra 2017, hvor Tønder lå placeret på en 31. plads.

Tallene giver anledning til afdæmpet tilfredshed i Tønder Kommune.

- Jeg er selvfølgelig godt tilfreds med, at sygefraværet falder, og at vi nu ligger et godt stykke under landsgennemsnittet. Men når det er sagt, så er vi først lige gået i gang, og jeg er sikker på, at vi kan nå endnu længere ned, fortæller kommunaldirektør Klaus Liestmann i en pressemeddelelse.