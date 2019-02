Sygdom: Dilettant i Møgeltønder må aflyses

Møgeltønder: Der var ellers lagt i kakkelovnen til et par aftener med gode grin, når Møgeltønder dilettant skulle løbe af stabelen den 20., 21. og 23. marts i år.

Øveaftenerne til forestillingen "Fest i forsamlingshuset" var også godt i gang, men nu ser holdet bag forestillingen sig nødsaget til at aflyse årets dilettantforestillinger.

- Der er kommet noget sygdom i vejen, og vi har allerede rokeret rundt på nogle ting. Så instruktøren og jeg har besluttet at aflyse. Det bliver simpelthen for rodet. Så vil vi hellere aflyse, og så vender vi stærkt tilbage næste år med forestillingen, forklarer formand for Tranen og tovholder på dilittant, Jens Nissen.