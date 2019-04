Sydjyllands bedste ishus er fundet - nu venter landsfinalen

Rømø: Café Fru Dax på Rømø må have givet mange kunder en god oplevelse.

I hvert fald er is- og spisestedet nu i finalen i konkurrencen om at kunne kalde sig Danmarks bedste ishus - en konkurrence som hjemmesiden Opdagdanmark står bag.

Finalepladsen blev sikret, da Café Fru Dax vandt den syd- og sønderjyske delkonkurrence. Efter at have fået 2037 stemmer her, kan caféen, der ejes og drives af Maria Degn Clausen, nu bryste sig af titlen som Sydjyllands bedste ishus 2019. I den regionale konkurrence endte is-stedet foran blandt andet Isvaflen fra Ribe, Gelato Di Natura fra Esbjerg og Rømø-kollegaen Café Midtpunkt.

Den regionale sejr vækker glæde i caféen.

- Det var helt vildt. Det var ret overvældende. Det var vi voldsomt glade for, fortæller Maria Degn Clausen, der blandt andet mener sejren viser, at hendes personale gør det godt.