Tønder: I budgetaftalen for 2018 blev det besluttet, at driften i kommunens svømmehaller skal analyseres, og nu har kultur- og fritidsudvalget godkendt et udkast til en tilbudsforespørgsel, som kan sendes ud.

Mindst to firmaer vil få muligheden for at byde ind på arbejdet med at lave analysen, som forventes at kunne gennemføres for mellem 80.000 kroner og 120.000 kroner.

Den planlagte analyse skal blandt andet sammenligne driftsregnskaber, analysere og sammenligne prisstruktur, se på udgifter til vedligehold og vurdere serviceniveauet. Analysen skal også indeholde en vurdering af effektiviseringspotentialer.

Det er besluttet, at der også skal ses nærmere på friluftsbadene, fortæller udvalgets formand, René Andersen (V).

- Det var sådan set ikke en del af budgetaftalen. Det lå lige til højrebenet at tage det med i samme ombæring, fortæller udvalgsformanden.

- Det er simpelthen en generel analyse af det hele. Hvordan ser det ud? Har vi det produkt, vi skal have, for ligesom at holde gang i det, vi har, siger René Andersen.

Analysen skal ikke kun kunne bruges af kommunen.

- Det er sådan et arbejdsredskab for alle, siger René Andersen.