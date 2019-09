Svømmehaller: Det skal en svømmetur koste i fremtiden

Kultur- og fritidsudvalget har nu indstillet ensrettede svømmehalpriser til videre politisk behandling. Mange vil opleve små prisstigninger, men der kan også være penge at spare.

Udvalget behandlede sagen på septembermødet. Svømmehallerne har været inddraget i processen. Ifølge sagsfremstillingen kunne de ikke entydigt tilslutte sig kommunens forslag til nye fælles priser og billetkategorier og heller ikke enes om ændringsforslag - de ville lade kommunen bestemme, og ifølge René Andersen har man forsøgt at lytte og tilgodese alle.

- Vi synes jo, det er vigtigt, at man som borger i Tønder Kommune ikke skal betale tre kroner mere det ene sted end det andet sted, lyder det fra René Andersen, der er formand for kultur og fritidsudvalget.

Således har kultur- og fritidsudvalget nu indstillet ensrettede priser, som økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen skal se på. Udvalget har fulgt forvaltningens oplæg, og hvis forslaget godkendes, kommer det fremover til at koste 27 kroner for et barn og 54 kroner for en voksen at kaste sig i bassinet, mens kommunens ældste borgere og studerende slipper med 40 kroner. Kommunens yngste - dem på 0-2 år - slipper med en rund tier.

Tønder: I dag skal man have forskellige beløb op af lommen afhængig af, om man gæster svømmehallen i Tønder, i Skærbæk eller i Arrild. Men den tid nærmer sig sin afslutning.

Udvalget foreslår at priserne fra nytår er følgende: Barn 0-2 år: 10 kroner Barn 3-15 år: 27 kroner voksen 16-64 år: 54 kroner Studerende/65 år og derover: 40 kroner Sommerhuskort: 2000 eller 3000 kroner afhængigt af typen. Derudover ensrettes priserne også på klippekort og et tremåneders-kort

Ens billetsystemer

Udover på enkeltbilletter, er der fra nytår også ensrettede priser på klippekort, tre-månederskort og sommerhuskort, hvor der dog kommer to typer.

Det overordnede billede er prisstigninger - ofte små af slagsen - men på et sommerhuskort i Arrild, vil der være et prisfald på 1000 kroner.

Ifølge René Andersen, er det efter ønske fra svømmehallerne, at priserne generelt stiger.

- Så har man bedt os tage et snit, og det er så det snit, vi tager nu, siger udvalgsformanden.

Politikerne i kultur- og fritidsudvalget valgte på mødet, at ændringerne skal evalueres efter to år - der er lagt op til, at svømmehallerne i fremtiden indbyrdes aftaler prisstigninger.

Politikerne har også nikket til et oplæg til vilkår for det fremtidige vedligehold af svømmehallerne, og så arbejdes der på at få indført ens billetsystemer i de tre svømmehaller.

- Det er noget, vi arbejder videre med, fortæller René Andersen.