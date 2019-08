Svømmehal genåbner i denne uge efter renovering

Svømmehallen i Tønder Sport- og Fritidscenter åbner igen for offentligheden lørdag. Vandhundene må dog vente lidt med at suse ned af vandrutsjebanen.

Lørdag klokken 10.30 åbnes der for offentligheden.

- Vi mangler lige, at elektrikeren bliver færdig med det sidste, og så står vi en masse mand klar til at få gjort rent derinde, så vi er klar til på torsdag, fortæller bademesteren.

- Vi mangler selvfølgelig nogle småting, og selvfølgelig er det lige lidt hektisk lige nu, fordi jeg ved, at på torsdag har vi et handicapstævne, og der skal det hele stå færdigt, fortæller hun og fortsætter:

TØNDER: Renoveringen af svømmehallen i Tønder Sport- og Fritidscenter er ved at nå sin afslutning, og i denne uge tages den i brug efter flere uges lukning. Ifølge bademester Lone Madsen er det gået som forventet.

Lysere omklædningsrum

Omklædningsrummene har fået nye lofter og belysning, og der er blevet malet.

- Jeg håber da, vores brugere kan se, at det er lysnet op, og at det er blevet meget pænere og indbydende, siger Lone Madsen.

Saunaen har fået ny beklædning og nye bænke, hvilket gør det lettere for personalet at gøre rent. Vandrutsjebanen får nye trin, og de bærende dele er blevet malet. Derefter skal rutsjebanens fuger laves, og det gør, at den ikke kan åbne på lørdag, da fugerne skal hærde.

- Den må vi lige vente på en uge eller to, fortæller Lone Madsen.

Nye skabslåger i omklædningsrummene er ikke på plads endnu. De er oppe i et prisleje, hvor der skal indhentes flere tilbud, og så skal de gerne implementeres samtidig med et nyt billetsystem, fortæller bademesteren. Hvornår de installeres, ved hun endnu ikke.

- Men jeg håber da selvfølgelig, at det bliver i løbet af efteråret. Helst inden efterårsferien, men det er ikke noget, jeg kan garantere, fortæller Lone Madsen. Hun glæder sig desuden over det gode samarbejde, der har været med håndværkerne og Team Ejendomme fra Tønder Kommune i forbindelse med renoveringen.