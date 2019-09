Svar på spørgsmål om Foreningen HOF

Debat: Som formand for Foreningen HOF kan jeg besvare nogle af de spørgsmål stillet af Andreas Åbling Petersen i JydskeVestkysten den 20. september.

Sp. 2: HOF udgør til dels de kræfter, der er opsatte på at bevare og udvikle parken, til dels de frivillige, der har haft deres gang i parken, og der er ingen grund til at dette ikke kunne fortsætte. Der foreligger ikke et tilbud om at parken skal drives ulønnet af de frivillige, men de frivillige kræfter er et vigtigt aktiv for parken. Det hænger også sammen med næste punkt.

Sp. 3: HOF som forening skulle købe parken, og fordi vi var en forening kunne finansieringen gå gennem bl.a. fonde m.m.

Sp. 4: Artiklen i JV kom som følge af et dialogmøde på Tønder Medborgerhus den 16. september, hvor politikere fra flere partier deltog, og hvor der undervejs blev spurgt, om det ikke var en ide at indgå i dialog med investorgruppen (køberne). Der har været forsøgt kontakt fra HOF's side om dialog, men det blev afvist.

Dermed er der ikke tale om samarbejde, men udelukkende et dialogmøde for at høre, om der er mulighed for en løsning. Det fører til næste punkt.

Sp. 5: Jo, det er planen. Målet har hele tiden været, at der ikke skulle etableres en autocamperplads i stedet for oldtidsparken. Det vigtigste for HOF er at bevare og udvikle på parken. Om en autocamperplads overhovedet kan etableres, er en anden snak, men HOFs mål er som sagt at bevare og udvikle på parken.