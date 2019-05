Løgumkloster: Er en by på Løgumnklosters størrelse med omkring 3500 indbyggere stor nok til at have en sushi-restaurant midt i byen? Hvis du spørger Mei Chen, er svaret ja.

- Der bor over 3000 mennesker her, og med alle de små byer rundt om Løgumkloster, så er jeg sikker på, at det nok skal gå.

Mei Chen er sammen med sin mand Jian Chen indehavere af den nye sushi-restaurant, der den 16. maj åbner i Markedsgade i Løgumkloster: Yomi Sushi Ad Libitum.

- Der er ikke andre sushi-restauranter i Tønder Kommune, så jeg tror på, at folk gerne vil køre for at få sushi. Og så kan familier kommer her i weekenderne. Der er også mange unge mennesker, der er glade for sushi, siger hun.

På spisekortet kommer der til at være flere menuer med forskellige slags sushi, men der vil også være varme retter at vælge mellem, særligt inspireret af Thailand og Japan.